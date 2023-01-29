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حل وحدة الشرطة المتهمة بمقتل أميركي أسود

أرشيفية
29 يناير 2023 17:17

قامت شرطة ممفيس، بحل وحدة ينتمي إليها الشرطيون الخمسة المتهمون بالتسبب في مقتل الأميركي من أصل أفريقي يبلغ 29 عاماً بعد ضربه بشكل مبرح، في حادثة مروعة صدمت الولايات المتحدة.

أعاد مقتل تايري نيكولز إطلاق الجدل حول عنف الشرطة في الولايات المتحدة، حيث لا تزال ذكرى مقتل جورج فلويد عام 2020 على يد شرطي أبيض ماثلة في الأذهان، مع الشعور بأن التظاهرات الضخمة التي تلت الحادث لم تغير شيئاً.

وينتمي الشرطيون الخمس، وهم أنفسهم من السود، إلى وحدة «ممفيس سكوربيون» التي شُكلت في نوفمبر 2021 بهدف الحدّ من الأنشطة غير القانونية في الأحياء المضطربة من خلال نشر المزيد من عناصر الشرطة فيها.

وقالت شرطة ممفيس في بيان السبت: «من مصلحة الجميع حل وحدة سكوربيون بشكل نهائي»، مضيفة أن «عناصر الشرطة في الوحدة وافقوا من دون تحفظ» على ذلك.

ورحبت عائلة نيكولز بالقرار في بيان أصدره محاموها، معتبرة أنه «ملائم ويتناسب مع الوفاة المأساوية لتايري نيكولز، كما أنه لائق وعادل بالنسبة لجميع مواطني ممفيس».

وأضافت العائلة: «نأمل أن تتخذ المدن الأخرى خطوات مماثلة مع وحدات الشرطة (في الأحياء المضطربة) في المستقبل القريب للشروع في بث ثقة أكبر في مجتمعاتها».

 

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المصدر: وكالات
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