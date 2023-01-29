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قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران
قتلى وأكثر من 800 جريح جراء زلزال في إيران
29 يناير 2023 17:09
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 800 آخرين بجروح معظمها طفيفة، جراء زلزال بقوّة 5,9 درجة ضرب مساء السبت منطقة جبلية شمال غرب إيران، قرب الحدود مع تركيا.
وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة، شمال غرب إيران، في الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).
ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة (إرنا) عن محافظ أذربيجان الغربيّة محمد صادق معتمديان قوله إنّ «هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصاً».
وقال مدير منظمة الهلال الأحمر في إيران بير حسين كوليفاند للتلفزيون: «حالياً، هناك 30 شخصاً في المستشفيات وخرج المصابون الآخرون بعد تلقي علاجات في عيادات خارجية».
وانتهت عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا التي تمت بمساعدة مجموعات إنقاذ من المحافظات المجاورة.
وتوجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى خوي للإشراف على الوضع، بحسب الوكالة.
وأكد معتمديان أن المنازل في 70 قرية تضرّرت بنسبة 20 إلى 80 في المئة، لافتاً إلى أن نسبة الأضرار في المناطق السكنية تخطت تلك التي سببتها زلازل سابقة ضربت المنطقة.
وتسبّبت أكثر من 20 هزة ارتدادية بحالة من الذعر لدى السكان الذين غادروا منازلهم رغم برودة الطقس.
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المصدر: وكالات
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