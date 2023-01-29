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أردوغان يدين الاعتداءات على القرآن في أوروبا

أردوغان يدين الاعتداءات على القرآن في أوروبا
29 يناير 2023 16:53

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الأخيرة على القرآن في الدول الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عبر مكالمة هاتفية في فعالية أحياها مغتربون أتراك في العاصمة الهولندية أمستردام، أمس السبت.

وقال أردوغان إن "الله سبحانه وتعالى هو الحاكم المطلق وهو حامي القرآن الكريم".

وأشار إلى أن "المعتدين على القرآن لا يكشفون إلا عن اضطرابات شخصيتهم".

وتابع: "أولئك الذين قرروا حماية التوراة، يكشفون عن وقاحتهم تجاه القرآن الكريم".

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا مؤخرًا حرق نسخ من القرآن من قبل شخصيات يمينية متطرفة.

وقاد زعيم الحزب المتشدد الدنماركي، راسموس بالودان مؤخرًا حملة لمهاجمة القرآن في الدول الأوروبية.

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المصدر: وكالات
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