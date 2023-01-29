الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني

قال متحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى كييف وستوافق أيضا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس). بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".

ونقلت صحيفة تاجشبيجل في برلين عن شولتس قوله في مقابلة نشرت اليوم الأحد "سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث.



ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدثين باسم شولتس للتعليق. ويجري شولتس حاليا جولة في أميركا الجنوبية.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتس هاتفيا في أوائل ديسمبر

ويقول معهد كيل للاقتصاد العالمي إن ألمانيا ثاني أكبر مانح للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة لتتقدم بذلك على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.