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ارتفاع حصيلة وفيات البرد القارس في أفغانستان
ارتفاع حصيلة وفيات البرد القارس في أفغانستان
29 يناير 2023 15:26
أعلنت وزارة "إدارة الكوارث" الأفغانية أن أكثر من 166 شخصا لقوا حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد حتى الآن، بسبب "الشتاء القارس".
وذكر رحمن زاهد، من هيئة إدارة الكوارث في مقطع فيديو أن 168 شخصا، لقوا حتفهم بسبب ظروف الطقس السيئة، والتسمم بالغاز في 24 إقليما في البلاد، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف زاهد أن مئات المنازل انهارت ونفق حوالي 80 ألف رأس ماشية، بمختلف أنحاء البلاد، مما تسبب في تداعيات اقتصادية على ظروف المعيشة للأسر المتضررة.
وحذرت سلطات الأرصاد الجوية من احتمال سقوط ثلوج في 19 إقليما على الأقل في الأيام المقبلة، مما سيعقد بصورة أكبر ظروف المعيشة للأشخاص، الذين يحتاجون بشدة إلى مساعدات إنسانية.
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