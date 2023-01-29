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مصرع 10 أطفال في غرق قارب في باكستان

مصرع 10 أطفال في غرق قارب في باكستان
29 يناير 2023 13:42

لقي عشرة أطفال مصرعهم الأحد عند غرق قاربهم في بحيرة في شمال غرب باكستان، حسبما أفاد شرطي محلّي لوكالة فرانس برس.
وقال الشرطي مير رؤوف إنّ كلّ الضحايا الذين عُثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً. وأوضح أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف الشرطي أنّه تمّ إنقاذ 11 طفلاً، بينهم ستة في حالة خطيرة. وكان القارب يقلّ ما بين 20 و30 طالباً في مدرسة كانوا في رحلة ميدانية.
وغالبا ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالبا ما تكون السفن في حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، مّا يتسبّب في سقوط الركاب.

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المصدر: وكالات
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انقلاب قارب
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