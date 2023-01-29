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«الصحة العالمية»: رفع حالة الطوارئ عن كورونا

«الصحة العالمية»: رفع حالة الطوارئ عن كورونا
29 يناير 2023 12:34

بدأ خبراء دوليون، الجمعة، مناقشة إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية العامة الدولية التي كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنتها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وفقاً لعكاظ.
ومن المقرر أن تعلن المنظمة قرارا يوم الاثنين المقبل بهذا الشأن على أقرب تقدير.
وقالت متحدثة باسم المنظمة إن اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكوفيد-19، المنعقد عبر الإنترنت، ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلته محادثات.

ومن المقرر أن تطلع اللجنة، بعد ذلك، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على نتائج مداولاتها، حيث يتعين عليه بعد ذلك اتخاذ قرار مستقل لصالح أو ضد رفع حالة الطوارئ الحالية.
بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 170 ألف شخص في جميع أنحاء العالم منذ بداية ديسمبر الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
في الأسبوع الماضي، أُبلغت المنظمة بما يقرب من 40 ألف حالة وفاة جراء هذا المرض.
في الوقت ذاته، لاحظت منظمة الصحة العالمية العديد من الأدوات الفعالة ضد الفيروس، ومن بينها اللقاحات والأدوية وكمامات الوجه والتباعد الاجتماعي.

 

 

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المصدر: وكالات
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