البحرية الأميركية والكورية الجنوبية والبريطانية تجري تدريباً مشتركاً
أرشيفية
29 يناير 2023 11:40
أجرت قوات العمليات الخاصة، التابعة للبحرية الكورية الجنوبية والأميركية "نيفي سيلز" تدريبا مشتركا مع البحرية البريطانية، مؤخرا في المياه الكورية الجنوبية، طبقا لما أعلنه الجيش الأميركي.
وذكرت قيادة العمليات الخاصة الأميركية في كوريا الجنوبية "إس.أو.سي.كيه.أو.آر" اليوم الأحد، أن قوات العمليات الخاصة الأميركية والكورية الجنوبية، أجرت تدريب "التشغيل البيني" مع سفينة الدورية "إتش.إم.إس سبي"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في مياه كورية جنوبية، لم يتم تحديدها، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وأضافت القيادة أن اثنتين من السفن المقاتلة المتوسطة طراز "سي.سي.إم"، انضمتا إلى التدريب وأصدرتا صورا له.