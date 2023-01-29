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قتلى في قصف روسي على مدينة في شرق أوكرانيا

قتلى في قصف روسي على مدينة في شرق أوكرانيا
29 يناير 2023 08:36

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون على الأقل في قصف روسي على مدينة كونستانتينيفكا بشرق أوكرانيا، حسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "أطلق الجيش الروسي صاروخا على مدينتنا كونستانتينيفكا في منطقة دونيتسك.. أصاب المنطقة السكنية، وأصيب 14 بجروح وقتل ثلاثة أشخاص".


وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو قد أعلن في وقت سابق أن "الروس قصفوا منطقة سكنية، وألحقوا أضرارًا بمبان من أربعة طوابق، وبفندق ومرائب ومركبات".

ووفق وزارة الدفاع الأوكرانية، شنت روسيا هجمات على كونستانتينيفكا براجمات صواريخ.

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينكسي
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