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مقتل وإصابة المئات في زلزال ضرب إيران

زلزال
29 يناير 2023 08:25

قُتل شخصان على الأقلّ وأصيب مئات آخرون جرّاء زلزال بقوّة 5.9 درجات ضرب مساء السبت شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة (إرنا).
وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة الإيرانيّة (شمال غرب) الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).
ونقلت (إرنا) عن محافظ أذربيجان الغربيّة محمد صادق معتمديان قوله إنّ "هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في إصابة 580 شخصًا ومقتل اثنين" آخرين.
وأضاف "وزير الداخليّة ورئيس جمعيّة الهلال الأحمر في طريقهما إلى خوي".
تقع إيران فوق الكثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسيّة وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرّر.

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المصدر: وكالات
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إيران
تركيا
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