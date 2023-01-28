تركيا تحذر من السفر إلى أميركا والاتحاد الأوروبي

حذّرت أنقرة، السبت، رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في رد على ما يبدو على تحذيرات مماثلة من السفر إلى تركيا. نصحت الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى رعاياها بعدم حضور فعاليات جماهيرية وتجنّب الأماكن السياحية المكتظة في تركيا. وأعربت أنقرة عن غضبها مؤخرًا من احتجاجات مناهضة للإسلام نظمها متطرف يميني سُمح له بحرق نسخ من القرآن أمام سفارتيها في ستوكهولم وكوبنهاغن. وحذّرت وزارة الخارجية التركية من وجود "مستويات خطيرة من التعصب الديني والكراهية في أوروبا". وقالت، في بيان منفصل "وقعت مؤخرا اعتداءات لفظية وجسدية ضد أجانب وأعمال عنصرية في أنحاء الولايات المتحدة". قطعت فنلندا والسويد عقودًا من عدم الانحياز العسكري وتقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو في مايو الماضي. لكن طلب العضوية يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين. وتركيا والمجر هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا على الطلبين حتى الآن. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان المجري على الطلبين الشهر المقبل.