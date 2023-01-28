ترامب ينظم أول تجمع منذ ترشحه للرئاسة الأميركية

تعهّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، خلال تجمّع للحزب الجمهوري، بمواجهة من اعتبرها "المؤسسة السياسية الفاسدة"، فيما يسعى لإنعاش آماله في العودة إلى البيت الأبيض. ألقى ترامب، البالغ 76 عامًا، خطابًا أمام نشطاء وأعضاء جمهوريين في الكونجرس في ولاية نيوهامبشر، قبل ظهوره في تجمع حاشد في ولاية كارولاينا الجنوبية. وقال، أمام حشد من عدة مئات في منطقة "سالم" في نيوهامبشر، "نحتاج إلى قائد مستعد لمواجهة القوى التي تلحق الدمار ببلدنا". وأضاف "نحتاج إلى رئيس مستعد للانطلاق في العمل منذ اليوم الأول" لتوليه المنصب. يُنظر إلى التجمعين على أنهما فرصة لترامب لتنشيط حملته حيث لم ينظم فعاليات منذ أن أعلن في نوفمبر عزمه خوض انتخابات العام 2024. لكن الرئيس السابق لم يدخل أي تغيير ملحوظ في خطابه، فقد كرّر ادعاءاته بأن انتخابات 2020 سرقت منه ووجّه إهانات لمنافسيه السياسيين. إلا أن أبرز انتقاداته وجهها لمعارضين من الجمهوريين الذين اعتبر أنهم "أكثر خطورة من الديمقراطيين". كما أشاد بسجله في مجال تطبيق القانون وفرض النظام ومكافحة الهجرة و"إعادة بناء" الجيش الأميركي، متعهدا بإنقاذ البلاد من "الدمار على يد مؤسسة سياسية أنانية وراديكالية وفاسدة". وتابع "أنا غاضب أكثر الآن وأصبحت أكثر التزامًا من أي وقت مضى".