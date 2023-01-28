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لبنان.. مؤيدو ومعارضو النائب العام يحتجون أمام قصر العدل

لبنان.. مؤيدو ومعارضو النائب العام يحتجون أمام قصر العدل
29 يناير 2023 01:31

بيروت (الاتحاد)

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نفّذ عدد من اللبنانيين، أمس، اعتصاماً أمام قصر العدل للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.  ونبّه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من إراقة الدم جراء دعوات للتجمع أمام قصر العدل الأولى مؤيدة لعويدات، والثانية مؤيدة لإقالته.  ونفّذ قبل ظهر أمس، عدد من الناشطين المؤيدين لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اعتصاماً رمزياً أمام قصر العدل في بيروت، بغياب أهالي الضحايا، وذلك للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.  ورفع الناشطون لافتات تطالب بإقالة القاضي عويدات، وبرفع يد السياسيين عن القضاء، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقاً أمام عدالة التحقيق. من جهتهم، أعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان أمس، أن «هناك دعوات توزع للتجمع أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته». وأضافوا: «يهمنا كأهالي ضحايا أن ننبِّه من هذه الدعوات التي تهدف - من جملة ما تهدف إليه - إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع».
 يذكر أن القضاء اللبناني يشهد نزاعاً بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

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