الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انهيار العملة يفاقم أزمة الدواء في لبنان

انهيار العملة يفاقم أزمة الدواء في لبنان
29 يناير 2023 01:31

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
لبنان.. مؤيدو ومعارضو النائب العام يحتجون أمام قصر العدل
لبنان: 40 نائباً يرفضون المساس بصلاحيات قاضي التحقيق بانفجار المرفأ

يعاني اللبنانيون نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية وعلاجات الأمراض المزمنة، ويشكون صعوبة تأمينها حتى في حال تَوفّر ثمنها.
وترتبط أزمة الأدوية بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية الذي وصل إلى مستوى قياسي، ما دفع نقابة الصيادلة للمطالبة بتسعير فواتير شركات الأدوية بالدولار، وفق مؤشرٍ خاص يصدر عن وزارة الصحة يومياً.
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله إلى أن الأزمة ليست أزمة صحية أو دوائية بل أزمة اقتصادية مالية بامتياز.
ويعاني لبنان منذ 3 سنوات أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، بجانب تراجع حاد في قدرة اللبنانيين الشرائية.
وفي مايو 2021، أنشأ المركزي اللبناني منصة «صيرفة» التي تؤمّن عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار بسعر يُحدد وفق آلية العرض والطلب من المصارف والصرافين، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات، وأيضاً للأفراد.

لبنان
الليرة اللبنانية
المصرف المركزي اللبناني
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك رئيساً فخرياً لاتحاد الريشة الطائرة
الرياضي
نهيان بن مبارك رئيساً فخرياً لاتحاد الريشة الطائرة
اليوم 16:20
عقوبات سعودية على الهلال والاتحاد والنصر بسبب «السوبر»
الرياضي
عقوبات سعودية على الهلال والاتحاد والنصر بسبب «السوبر»
اليوم 16:20
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©