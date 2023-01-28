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زلزال قوي يهز منطقة حدودية بين تركيا وإيران

تشقق الأرض إثر زلزال
29 يناير 2023 00:42

ذكر الإعلام الإيراني والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران، اليوم السبت، مما أسفر عن تدمير منازل في مدينة "خوي" عاصمة إقليم غرب أذربيجان.

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب" للأنباء عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي قوله إن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية بمدينة خوي كبير نسبيا".

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية إنه سجل 5.9 درجة.

ونقل الإعلام الإيراني عن مسؤولي الطوارئ الإيرانيين قولهم إن فرق الإنقاذ أرسلت إلى المنطقة ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول في خدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد.

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
إيران
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