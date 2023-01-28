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المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد

المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد
29 يناير 2023 01:31

بغداد (الاتحاد) 

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أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده أعادت أمس، افتتاح سفارتها في بغداد بعد 18 عاماً من الإغلاق. ووصف بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد زيارته الحالية إلى العراق بأنها «تاريخية»، مشيراً إلى أنها تعد أول زيارة لوزير خارجية مغربي إلى بغداد منذ ربع قرن وأول زيارة لمسؤول حكومي مغربي منذ عقدين من الزمان. 
وشدد على أن إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد بعد 18 عاماً من الإغلاق تعد إشارة قوية لعمق العلاقات الثنائية وثقة المغرب بالعراق الجديد واستقراره ومساره الإيجابي، لافتاً إلى أنها تعكس كذلك رؤية ملك المغرب بضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات الثنائية بين البلدين. 
بدوره، قال الوزير العراقي إن بين البلدين نحو 40 تفاهما واتفاقا أبرمت في أوقات سابقة، مشيراً إلى أنه بحث مع الوزير الضيف سبل إعادة دراسة تلك التفاهمات والاتفاقيات وتأطيرها قانونياً بما ينسجم مع تغير الواقع السياسي والاقتصادي في البلدين.

المغرب
بغداد
العراق
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