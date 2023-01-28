تأكيد ليبي إيطالي على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت ليبيا وإيطاليا أهمية إنجاز الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن لإنهاء المراحل الانتقالية وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للعاصمة الليبية طرابلس، أمس، حيث أجرت محادثات مع مسؤولين من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حول مواضيع على رأسها ملفي الطاقة والهجرة اللذين يعدان من أهم القضايا لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ووصلت ميلوني مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة، برفقة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بحسب ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن رئيس المجلس محمد المنفي بحث خلال استقباله ميلوني العلاقات الثنائية بين البلدين واستقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، للوصول إلى الانتخابات في زمن قريب.

بدوره، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على أن استقرار ليبيا سيؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية والعبور إلى الاستقرار الدائم عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة، مشيراً إلى أن الموقف الإيطالي واضح، ويتمثل في تأمين الأوضاع في البحر المتوسط وتخفيض التوتر بين الليبيين.

وأضاف: «نحن نثق في قدرة إيطاليا على العمل في هذا الاتجاه، خاصة بعد جهود ميلوني في تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية بدعم السلام في ليبيا».

وأشار الدبيبة إلى أن المشاورات مع ميلوني تطرقت لسبل تطوير التعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي، ودعم جهود البعثة الأممية والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وتعزيز التعاون المشتركة بتفعيل معاهدة الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.

وأكد الدبيبة ضرورة منح الفرصة للجان الفنية المشتركة لتفعيل مذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين، ما يسهم في تقدم مسارات التنمية والبناء، وسلمية العملية السياسية ومنع عودة الحرب، وذلك بدعم من الجانب الإيطالي.

وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن توقيع اتفاقية استثمار في مجال الغاز بين المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» وكذلك اتفاقية بين وزيري خارجية البلدين بشأن دعم ليبيا بـ5 زوارق بحرية مجهزة في مجال البحث والإنقاذ.

من جانبها، أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية عن أملها في التزام حكومة الوحدة الوطنية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن، وذلك بترجمته في برامج ملموسة في إطار خطة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مواجهة أعداد الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا إلى إيطاليا والتي زادت خلال الفترات الأخيرة.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مع الدبيبة، في طرابلس، أن الانتخابات تحسن الوضع في ليبيا، مؤكدة أهمية إنجاز القاعدة الدستورية، مشيرة لأهمية إنهاء التأثيرات الخارجية التي تعمل على زعزعة الوضع في ليبيا، مشددة على أن ليبيا شريك استراتيجي مطلق لإيطاليا.

ولفتت إلى أن إيطاليا ستعمل على البدء في مطار طرابلس الدولي والطريق السريع، من ضمن مشروعات البنية التحتية التي ستشارك بلادها في إنجازها في ليبيا، مشيرة إلى مناقشة عودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

وشددت ميلوني على أهمية العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأضافت بالقول: «رغم الجهود الليبية فما زالت أرقام الدخول الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50%، ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات».

ووقعت شركتا النفط الليبية والإيطالية، أمس، صفقة للغاز بقيمة 8 مليارات دولار، في أكبر استثمار بقطاع الطاقة الليبي منذ أكثر من عقدين.

ووقع المدير التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية «إيني» صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع رئيس شركة النفط الوطنية الليبية فرحات بن قدارة لتطوير حقلين بحريين للغاز.

ويشمل الاتفاق تطوير حقلي الغاز في القطعة البحرية «NC41»، شمالي ليبيا.