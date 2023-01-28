السيسي في أرمينيا لتعزيز العلاقات

القاهرة (الاتحاد)

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى أرمينيا، ضمن جولته الإقليمية التي شملت الهند وأذربيجان، في خضم سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

ووصفت أرمينيا تلك الزيارة بـ«التاريخية»، كونها المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري، أرمينيا منذ أن استعادت استقلالها في العام 1991.

وقال رئيس دائرة العلاقات العامة في مكتب الرئيس الأرميني، أغاسي مرغريان، إن زيارة الرئيس المصري «طال انتظارها»، خصوصاً أنها تأتي بعد زيارة «خاتشاتوريان» إلى مصر العام الماضي لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث جرى الاتفاق على زيارة السيسي إلى البلاد.

ونقلت الوكالة الأرمينية، عن الخبيرة في الدراسات العربية، أراكس باشايان، قولها إنه «يجب استغلال هذه الزيارة لتكثيف العلاقات مع مصر، نحن بحاجة إلى تعزيز الشراكة في المجالات التي لدينا فيها مصالح مشتركة، خاصة القطاع العسكري والتقني».

وفي وقت سابق أمس، أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، خلال لقائه السيسي في باكو، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وأكد علييف حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بالعلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، عبّر الرئيس السيسي عن رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأذربيجانية، واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصُعد.