الصومال: «الشباب» قطعت ملايين الأشجار لتمويل الأعمال الإرهابية

مقديشو (الاتحاد)

قالت وزيرة البيئة والتغير المناخي في الصومال، خديجة محمد المخزومي، إن ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والجرائم البيئية الكبرى خلال الـ 15 سنة الأخيرة في مناطق واسعة من البلاد.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حركة «الشباب» قطعت خلال الـ15 عاماً الماضية ملايين الأشجار وحولتها إلى فحم، ثم قامت بتصديرها إلى خارج البلاد، وذلك لتمويل الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن قطع الأشجار وحرق الفحم يشكلان تهديداً خطيراً على البيئة وأضراراً بيئية واسعة، وباتت تبعاتهما جلية على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي وسكان المناطق الريفية في الصومال.

وشددت الوزيرة الصومالية على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة قطع الأشجار وحرق الفحم في البلاد، وتحرير المناطق القليلة المتبقية في قبضة الإرهابيين في الأقاليم وسط وجنوب البلاد.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.