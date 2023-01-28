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أوكرانيا تردّ على تقارير حول حصولها على مقاتلات
طائرات أوكرانية جاثمة على مطار في مدينة خيرسون
28 يناير 2023 23:57
رد سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، على تقرير صحفي أفاد بأن كييف تنوي الحصول على 24 طائرة مقاتلة من دول حليفة.
وقال سلاح الجو إن المحادثات حول عمليات التسليم المحتملة لا تزال مستمرة، وذلك حسبما أفادت وسيلة إعلامية محلية.
كانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية نقلت عن يوري إهنات المتحدث باسم سلاح الجو قوله إن أوكرانيا تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وإنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز "بوينج إف-16".
لكن في بيان، أرسل إلى منفذ "بابل" الإعلامي الأوكراني اليوم السبت، قال إهنات إن تصريحاته، خلال إفادة صحفية أمس الجمعة، أُسيء تفسيرها.
وقال "لا تزال أوكرانيا حتى الآن في مرحلة المفاوضات حول الطائرات، ويجري حاليا تحديد طرازاتها وعددها".
كان إهنات ذكر، خلال إفادته الصحفية أمس، أن طائرات إف-16 ربما تكون هي الخيار الأمثل بوصفها مقاتلة متعددة المهام لتحل محل أسطول البلاد الحالي من الطائرات الحربية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وفي وقت لاحق من اليوم، نقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء عن المتحدث باسم سلاح الجو قوله للتلفزيون الأوكراني إن الدول الحليفة لا تحب التكهنات العلنية بشأن الطائرات.
وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستدرس، مع حلفائها ومع كييف، "بعناية شديدة" فكرة تسليم الطائرات.
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