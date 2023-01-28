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إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في عدن

السيارة المفخخة التي تم ضبطها (من المصدر)
29 يناير 2023 01:32

عدن (الاتحاد)

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ضبطت القوات اليمنية المشتركة سيارة مفخخة قادمة من محافظة تعز وفي طريقها إلى عدن.
وكشفت العمليات المركزية للقوات المشتركة، مساء أمس الأول، بأن نقطة عسكرية تمكنت من ضبط السيارة المفخخة في منطقة «بئر أحمد» بمديرية «البريقة»، خلال حملة الانتشار الأمني الواسعة.
وأشارت العمليات إلى أن «القوات المشتركة سارعت إلى اتخاذ إجراءات السلامة المتبعة حفاظاً على الأرواح، حيث أغلقت المنطقة المحيطة، واستدعت الخبراء لتفكيك العبوات المزروعة في السيارة وبإشراف النيابة العامة، فيما تم نقل المتهمين إلى الحجز للتحقيق».
وصرح مصدر عسكري بأن السيارة تم تفخيخها بطريقة محكمة وحشوها بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات ومادة «السي فور» شديدة الانفجار لإحداث ضرر أكبر للقوات والمدينة.
وفي سياق آخر، رصدت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان»، في تقرير لها صدر مؤخراً المئات من الانتهاكات التي طالت أبناء محافظة حجة خلال العام الماضي، تنوعت ما بين القتل، والإصابة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، والاختطافات والاعتقالات التعسفية، واقتحام المنازل ونهب الممتلكات الخاصة، والقصف العشوائي للمدنيين، وفرض الإتاوات والجبايات.
وشمل التقرير انتهاكات ضد الطفولة والمرأة وأخرى متعلقة بالعملية التعليمية، ومنع المناسبات الاجتماعية، وحفلات التخرج الطلابية، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وعرقلة عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وكشف التقرير تورط ميليشيات الحوثي في قتل 10 مدنيين، بينهم 3 أطفال نتيجة انفجار ألغام وعبوات ناسفة، وطفلين نتيجة التعذيب، وقصف الطيران المسير.

اليمن
عدن
تعز
الحوثيين
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