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«المفوضية الأوروبية» تعلن دعماً غير مشروط لأوكرانيا

«المفوضية الأوروبية» تعلن دعماً غير مشروط لأوكرانيا
29 يناير 2023 01:32

فرانكفورت (وكالات)

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الأسبوع، إن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل وإن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عن القيم الأوروبية.
وأضافت فون دير لاين: «نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي شروط».
وأردفت أن كييف «تحارب من أجل قيمنا المشتركة، إنها تحارب من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا أن تنتصر».
وتعتزم فون دير لاين وغيرها من المسؤولين في المفوضية الأوروبية عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الثالث من فبراير.
ميدانيا قُتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة، أمس.
وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو، عبر «تيليغرام»، أن أضراراً لحقت بـ4 مبان سكنية وفندق، وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع.
وفي وقت سابق أمس، قال كيريلينكو إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 7 في ضربات روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها.

 

المفوضية الأوروبية
أوكرانيا
روسيا
الاتحاد الأوروبي
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