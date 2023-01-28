عدد المهاجرين إلى اليابان يرتفع 12 ضعفاً في 2022

طوكيو (وكالات)

أفادت بيانات وكالة خدمات الهجرة اليابانية بارتفاع عدد الأجانب الذين دخلوا اليابان 12 ضعفاً تقريباً، ليصل إلى 4.20 مليون شخص في 2022، فيما جرى تدريجياً تخفيف إجراءات ضبط الحدود للحد من انتشار «كوفيد- 19»، وارتفع عدد السياح الوافدين أيضاً.

وذكر وسائل إعلام محلية أن الأرقام ارتفعت بشكل حاد من نحو 353 ألفاً في 2021، ولكنها ما زالت أدنى بكثير من عدد الـ 31.19 مليون شخص الذي تم تسجيله في عام 2019 السابق للجائحة. ومن إجمالي الوافدين في 2022، سجل زوار المدد القصيرة نحو 70% بواقع 2.86 مليون، وهو أعلى 40 مرة تقريباً من 2021، مدفوعاً بزيادة في عدد السياح. ووصل عدد زوار المدد القصيرة في 2019 إلى 27.81 مليون، وعاد عدد الأشخاص الذين دخلوا من أجل الإقامة لفترة متوسطة أو طويلة، مثل المتدربين الفنيين، والمهنيين ذوي المهارة العالية والطلاب الأجانب، إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً.