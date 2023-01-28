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زلزال يهز الفلبين

زلزال
28 يناير 2023 23:03

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر الفلبين اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال كان على بعد 30 كيلومتراً ناحية الشمال الشرقي لمنطقة «هنجاتونجان».

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

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المصدر: د ب أ
زلزال
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