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نتنياهو يتوعد برد قوي وسريع على هجومي القدس

نتنياهو يزور مكان الهجوم مساء الجمعة في القدس
28 يناير 2023 22:48

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، برد "قوي وسريع ودقيق" على هجومي القدس.

أدلى نتنياهو بالتصريحات خلال اجتماعه مع الحكومة الأمنية المصغرة بشأن الهجوم الذي وقع أمس الجمعة.

وقال "سيكون ردنا قويا وسريعا ودقيقا.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وأسفر إطلاق النار، مساء أمس، عن مقتل سبعة أشخاص على أطراف مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن فتى عمره 13 عاما فتح النار على مجموعة من المارة وأصاب اثنين قبل أن يصاب برصاص أطلقه أحد المارة.

ووقع حادث اليوم في محيط "حي سِلوان" في القدس.

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