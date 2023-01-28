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لقاء أميركي - روسي مرتقب في موسكو

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
28 يناير 2023 22:22

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم السبت، أن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي سيعقد اجتماعا مع لين تريسي، السفيرة الأميركية الجديدة لدى موسكو، هذا الأسبوع.

وأعلنت السفارة الأميركية في موسكو يوم الخميس وصول تريسي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، إن تعيين السفيرة الجديدة لن يحسّن العلاقات بين البلدين بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ووفقاً لريابكوف، تم الاتفاق بالفعل على التقديم التقليدي لنسخ من أوراق اعتماد تريسي.

وقال إن ذلك سيتم هذا الأسبوع، و«من المتوقع أن تقدم السفيرة تريسي نسخ أوراق اعتمادها لي».

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المصدر: وكالات
موسكو
سيرجي ريابكوف
لين تريسي
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