الصين ترصد بيانات إيجابية بشأن «كورونا»

سجلت الصين انخفاضاً حاداً في الوفيات الجديدة المرتبطة بـ«كوفيد-19»، خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حتى مع ارتفاع نشاط السفر الذي زاد من احتمال حدوث المزيد من الإصابات في جميع أنحاء البلاد.
وسافر ملايين الصينيين من المدن لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الصينية مع عائلاتهم، ما أثار مخاوف من موجة تفشٍ جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد».
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه رصد 6364 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بين 20 و26 يناير الجاري، أي ما يقرب من نصف عدد الوفيات في الأسبوع السابق.
في أحدث حصيلة، توفي 289 شخصاً بسبب فشل الجهاز التنفسي وتوفي 6075 شخصاً بسبب أمراض كامنة أخرى، لكنهم أصيبوا بـ«كوفيد-19»، حسبما قال المركز في بيان اليوم السبت.
وتخلت الصين عن سياسة «صفر كوفيد» الشهر الماضي.
وسجلت الحكومة الصينية 12658 حالة وفاة في المستشفيات بين 13 و19 يناير الجاري، و59 ألفاً و938 في الفترة من 8 ديسمبر إلى 12 يناير.