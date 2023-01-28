روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة تحيل العالم غباراً

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن تسليم أوكرانيا آليات مدرعة وغيرها من الأسلحة، لن يمنع الحرب العالمية الثالثة، إذا وصل الأمر إلى حد اندلاعها.
وأشار مدفيديف، في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن حماية أوكرانيا "لن تفيد أحداً" في أوروبا، ولن تساعد "العالم القديم المتهالك" في تجنب العقاب ودفع الثمن.
وقال ميدفيديف، وهو أيضاً رئيس روسي سابق، إنه إذا اشتعلت الحرب العالمية الثالثة، فلن يتم خوضها، مع كل أسف، بواسطة الدبابات والمقاتلات الجوية. وشدد على أن العالم كله سيتحول، في هذه الحالة، إلى غبار.
ووجه مدفيديف الانتقاد إلى السلطات البريطانية، لإصرارها على ضرورة قيام دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم المساعدات العسكرية إلى كييف.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "مقاتلات ومئات الدبابات وأنظمة صواريخ بعيدة المدى، هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع توسع روسيا. لكنها ستؤدي مجدداً لنشوب حرب عالمية".
كان مدفيديف دعا، قبل أيام، الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى "وقف دقات عقارب الساعات النووية". وقال مدفيديف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال بشأن طريقة إعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: "دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت... للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدأ منذ فترة طويلة".