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اتهام أوكرانيا بقتل 14 مدنياً في قصف منشأة

صواريخ هيمارس الأميركية
28 يناير 2023 19:25

اتهمت روسيا، اليوم السبت، الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصاً وإصابة 24 بجروح خلال ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، في بيان «قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمداً مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس» بلدة نوفويدار صباح السبت في منطقة لوغانسك.

ولفت إلى أن الضربة «خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحاً في صفوف المرضى والطاقم الطبي».

وأضاف الجيش، في بيانه، أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون "منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".
وتابع أن "الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
قصف
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