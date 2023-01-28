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جنرال متقاعد يفوز برئاسة التشيك

بيتر بافيل وزوجته
28 يناير 2023 18:48

فاز الجنرال المتقاعد في قوات حلف شمال الأطلسي بيتر بافيل على منافسه رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التشيكية، وفق ما أظهرت نتائج فرز شبه نهائي للأصوات.

وأعلن مكتب الإحصاءات أن بافيل حصد نحو 57 بالمئة من الأصوات وفاز على منافسه الملياردير بابيش الذي نال نحو 42 بالمئة، وذلك بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من الأصوات.

على غير العادة، شهدت الانتخابات في تشيكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 10,5 ملايين نسمة، إقبالا كثيفا بلغت نسبته نحو 70 بالمئة بعد حملة انتخابية حامية اتّسمت بالجدل.

سيخلف بافيل، الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان، البالغ 78 عاماً.

ولدى إدلائه بصوته الجمعة، قال بافيل، إنه يريد أن يكون «رئيساً محترماً».

وشدد بافيل على أنه سيكون صريحاً وواقعياً، وقال «سأصف الواقع كما هو».

لدى إدلائها بصوتها في بلدة دوبريتشوفيتسي الصغيرة الواقعة جنوب غربي العاصمة براغ صباح اليوم السبت، قالت إيرينا تشيهيلكوفا، إن على الرئيس الجديد أن يخدم البلاد على نحو جيد.

وتابعت «يجب أن يكون صريحاً وودوداً، أن يكون مصدر قوة للبلاد، وألا يتسبب بمشاكل في الخارج».

فاز بافيل في الجولة الأولى من الانتخابات قبل أسبوعين بحصوله على 35,4% من الأصوات متقدّماً بفارق ضئيل على بابيش الذي نال 35% من الأصوات.

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المصدر: وكالات
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