فرنسا تمدد إجراءات تتعلق بالقادمين من الصين

أفاد مرسوم حكومي، نُشر اليوم السبت، أن فرنسا مددت اختبارات كوفيد الإلزامية للقادمين من الصين حتى 15 فبراير المقبل.

وفي وقت قال فيه مسؤولون صينيون إن الإصابات بلغت ذروتها، حذر بعض الخبراء في العالم من احتمال ارتفاع الحالات في المناطق الريفية مع سفر ملايين الصينيين لزيارة عائلاتهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلنت فرنسا أنها ستطلب من القادمين من الصين تقديم ما يثبت سلبية اختبار للكشف عن كوفيد-19 على أن يتم إجراء الاختبار خلال أقل من 48 ساعة من المغادرة، وذلك بعدما خففت الصين قواعد الإغلاق.

وجعل الإجراء، الذي كان من المقرر أن يستمر حتى 31 يناير الحالي، الاختبارات إلزامية على جميع الرحلات الجوية من الصين، بما في ذلك الرحلات التي تتوقف لفترة وجيزة هناك. كما طُلب من المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات.

وأنهت الصين سياسة (صفر كوفيد) في أوائل ديسمبر، مما سمح للناس بالسفر في أنحاء البلاد. أخبار ذات صلة «الصحة العالمية»: رفع حالة الطوارئ عن كورونا مبيعات الصين من الهواتف الذكية تهبط لأدنى مستوى في 10 سنوات

المصدر: آ ف ب