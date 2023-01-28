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السعودية تحذر من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شعار وزارة الخارجية السعودية
28 يناير 2023 18:22

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إن المملكة تحذر من المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الهجوم على كنيس يهودي في القدس.

وجاء في بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير».

وأضاف البيان أن «المملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال».

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