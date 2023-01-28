الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً غير مشروط لأوكرانيا

دبابة تطلق قذيفة في أوكرانيا
28 يناير 2023 17:51

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أيام من قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الأسبوع، إن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل وإن عليها الانتصار في الأزمة الحالية.

وأضافت فون دير لاين، في كلمة ألقتها خلال حدث لحزبها المسيحي الديمقراطي في مجينة دوسلدورف الألمانية، اليوم السبت «نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي شروط».

وتعتزم رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي وغيرها من المسؤولين في المفوضية الأوروبية عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الثالث من فبراير المقبل.

وقدمت دول التكتل الأوروبي الدعم المالي والأسلحة والعتاد العسكري إلى أوكرانيا. وتوجت تلك المساعدات العسكرية بموافقة العديد من الدول على إرسال دبابات قتالية ثقيلة إلى كييف.

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
قتلى في قصف روسي على مدينة في شرق أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
الدعم
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©