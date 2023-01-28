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شولتس يحث أميركا الجنوبية على دعم أوكرانيا

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
28 يناير 2023 17:39

أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، بتصريحات بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا قبل انطلاق جولته في أميركا الجنوبية.

ويراهن شولتس على دول أميركا الجنوبية لدعم أوكرانيا.

وقال، في تصريحات لاتحاد «جروبو دي دياريوس أميركا» الإعلامي، إن الأزمة الأوكرانية «ليست مسألة أوروبية بحتة».

وغادر المستشار الألماني، صباح اليوم السبت، في رحلة تستغرق أربعة أيام، تشمل الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

وأشار شولتس، في المقابلة، إلى أن ألمانيا يربطها أساس متين من الديمقراطية وسيادة القانون والقانون الدولي، مع العديد من البلدان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف «معاً، ندافع عن سيادة الدول وحل النزاعات سلمياً في جميع أنحاء العالم».

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس من العام الماضي، كانت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي من بين دول أيدت أوكرانيا.

ويلتقي شولس الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في برازيليا بعد غدٍ الاثنين.

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أولاف شولتس
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