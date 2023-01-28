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مصر وأذربيجان توقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

الرئيس الأذربيجاني علييف يستقبل نظيره المصري السيسي
28 يناير 2023 17:05

وقعت مصر وأذربيجان عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات عدة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين، اليوم السبت.

جاء ذلك في ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باكو، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

تتعلق مذكرات التفاهم الموقعة بالتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية في صفحته على «فيسبوك»، أكد الرئيس السيسي أن زيارته كأول رئيس مصري يزور أذربيجان تؤكد «رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية-الأذربيجانية، واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين».

وذكر المتحدث أن «المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. وأكد الجانبان أيضاً أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال».

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن «المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال الرئيس المصري عقب اللقاء، «إننا نولي أهمية كبيرة للاستثمار في مختلف المجالات وندعو الشركات المصرية للاستثمار في مختلف المشاريع في أذربيجان».

ونقلت وكالة «اذرتاج» الأذربيجانية للأنباء عن الرئيس إلهام علييف، بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، قوله إن الزيارة تسهم كثيراً في تنمية العلاقات بين مصر وأذربيجان.

وأكد الرئيس علييف أنه ناقش عدداً كبيراً من المسائل مع الرئيس المصري، مشيراً إلى «أننا توصلنا إلى موقف موحد من التعاون المستقبلي، وضرورة توسيع وتعميق هذا التعاون».

وقال الرئيس الاذربيجاني «ليس لدينا أي اختلاف في الرأي حول التطور المستقبلي للعلاقات المصرية-الأذربيجانية. هناك فرص جميلة جداً للتعاون في العديد من المجالات. أثق في أننا سننفذ بعد الزيارة الاتفاقات التي تم التوصل إليها».

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المصدر: د ب أ
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