الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة

جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
28 يناير 2023 13:59

أصيب شخصان بجروح السبت إثر إطلاق نار قرب مدينة القدس القديمة، حسبما أعلن مسعفون إسرائيليون، وذلك بعد ساعات على إطلاق فلسطيني النار وقتله سبعة أشخاص أمام كنيس في الجزء الشرقي من المدينة.
وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إن "شابا عمره 23 عاما حالته خطيرة ورجل عمره 47 عاما حالته متوسطة إلى خطيرة، بعد إصابتهما بجروح في أعلى الجسم جراء طلقات نارية".
وقال جهاز الإسعاف إنه تلقى اتصالا طارئا بشأن الهجوم عند الساعة 10,42 صباحا (08,42 ت غ).
وأضاف المتحدث فادي ادكيدك في بيان "سارعنا إلى المكان وشاهدنا مصابين من جراء إطلاق النار".
وأوضح أن الجريحين كانا "بوعيهما الكامل" ونقلا إلى المستشفى.
وأعلنت الشرطة "تحييد" المشتبه به، دون توضيح ما إذا كان قتل أو أصيب.
يأتي ذلك بعد ساعات على قيام فلسطيني بإطلاق النار أمام كنيس في القدس الشرقية ليل الجمعة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

أخبار ذات صلة
السعودية تحذر من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الأردن يدين هجوم القدس
المصدر: آ ف ب
إسرائيل
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©