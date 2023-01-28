جريحان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة

أصيب شخصان بجروح السبت إثر إطلاق نار قرب مدينة القدس القديمة، حسبما أعلن مسعفون إسرائيليون، وذلك بعد ساعات على إطلاق فلسطيني النار وقتله سبعة أشخاص أمام كنيس في الجزء الشرقي من المدينة.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إن "شابا عمره 23 عاما حالته خطيرة ورجل عمره 47 عاما حالته متوسطة إلى خطيرة، بعد إصابتهما بجروح في أعلى الجسم جراء طلقات نارية".

وقال جهاز الإسعاف إنه تلقى اتصالا طارئا بشأن الهجوم عند الساعة 10,42 صباحا (08,42 ت غ).

وأضاف المتحدث فادي ادكيدك في بيان "سارعنا إلى المكان وشاهدنا مصابين من جراء إطلاق النار".

وأوضح أن الجريحين كانا "بوعيهما الكامل" ونقلا إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة "تحييد" المشتبه به، دون توضيح ما إذا كان قتل أو أصيب.

يأتي ذلك بعد ساعات على قيام فلسطيني بإطلاق النار أمام كنيس في القدس الشرقية ليل الجمعة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.