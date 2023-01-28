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تحطم طائرتين عسكريتين في الهند

تحطم طائرتين عسكريتين في الهند
28 يناير 2023 12:06

 تحطمت طائرتان عسكريتان من طراز "سوخوي - 30" و"ميراج 2000" بولاية ماديا براديش وسط الهند.
ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرتين أقلعتا من قاعدة جواليور الجوية بولاية ماديا براديش حيث تجرى تدريبات، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقارير الأولية، ربما يكون هناك احتمال لحدوث تصادم في الجو.
وأوضحت أن طيارين اثنين كانا على متن الطائرة سوخوي-30 بينما كان على متن الميراج 2000 طيار واحد أثناء التحطم، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن طيارين اثنين في أمان، بينما أقلعت مروحية تابعة للقوات الجوية الهندية إلى موقع التحطم للبحث عن الطيار الثالث.

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المصدر: وام
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