المستشار الألماني يتوجه إلى أميركا الجنوبية

غادر المستشار الألماني أولاف شولتس برلين، اليوم السبت، متوجها إلى أميركا الجنوبية، على متن الطائرة الحكومية الجديدة "كونراد أديناور"، في أول زيارة رسمية له للقارة بصفته مستشارا لألمانيا.

ويستهل شولتس جولته التي تستغرق أربعة أيام بزيارة العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيريس، قبل أن يتوجه إلى تشيلي والبرازيل. وتعد "كونراد أديناور" ثاني طائرة حكومية طراز "إيه 900-350"، وقد دخلت خدمة الاستعداد للطيران في الجيش الألماني نهاية العام الماضي.

ومع ذلك فهي الأولى من إجمالي ثلاث من هذه الطائرات التي تحتوي على تجهيزات كاملة لكبار الشخصيات، ولا يفصح الجيش الألماني عن تفاصيل هذه التجهيزات. وبالتالي تعتبر "أديناور" الطائرة الحكومية الجديدة رقم واحد للحكومة الألمانية والرئيس الاتحادي.

وفي مطلع هذا العام كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أول من اختبر الطائرة في رحلة إلى البرازيل. ويزور المستشار أميركا اللاتينية في وقت مبكر بكثير من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي لم تزر القارة إلا بعد عامين ونصف من توليها مهام منصبها.

وقرر شولتس توسيع العلاقات الدولية لألمانيا في إطار سياسة "نقطة التحول" التي تنتهجها برلين من أجل تجنب أي تبعية جديدة لدول بمفردها مثل روسيا ووارداتها من الغاز في الماضي. لذلك زار المستشار آسيا ثلاث مرات وقام برحلة طويلة إلى أفريقيا.

ويرافق شولتس في زيارته لأميركا الجنوبية وفد مكون من رجال أعمال وممثلي اتحادات اقتصادية. ومن الناحية الاقتصادية تعد أميركا اللاتينية مثيرة للاهتمام بالنسبة لألمانيا، بسبب مواردها من المواد الخام، ضمن أمور أخرى، حيث تتوفر هناك احتياطيات من الحديد والصلب والنحاس والرصاص والزنك والليثيوم المهم للغاية في تصنيع السيارات الكهربائية.

وستتناول الزيارة، بين أمور أخرى، المفاوضات المتوقفة حول اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، والذي يضم الأرجنتين والبرازيل ( العضوتين في مجموعة العشرين)، وأيضا أوروجواى وباراجواى.