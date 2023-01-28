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ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا

ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا
28 يناير 2023 11:00

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة الحديث مع روسيا رغم الانتقادات المثارة ضده بسبب ذلك، ودعا الصين إلى التحدث علنا ضد "الحرب الإمبريالية" في أوكرانيا. وقال ماكرون خلال حفل استقبال أقيم في قصر الإليزيه مساء الجمعة بمناسبة العام الجديد بالتقويم القمري، إن "هناك موقفا يجب أن تتبناه كل دولنا، وهو احترام السيادة ووحدة الأراضي مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكننا إقامتهما" بحسب قناة "فرنسا 24".

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وأضاف الرئيس الفرنسي: "انتقدني البعض سابقا بسبب التحدث إلى روسيا، ولكنني سأواصل التحدث معها". وبشأن موقف الصين من حرب أوكرانيا، تساءل ماكرون مستهجنا: "من يستطيع الدفاع عن وجود نظام دولي حر ومستقر، إذا أغمضنا أعيننا عن حرب إمبريالية؟". وأمام عدد من الشخصيات الاقتصادية والفنية والأكاديمية المرتبطة بآسيا، قال ماكرون: "نحن جميعا مسؤولون عن هذا النظام، ويجب أن نطبقه". وأكد ماكرون في معرض حديثه عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه يتعين "الحد من التوتر في جميع أنحاء المنطقة، والسماح للسلام واحترام الاستقرار بأن يسودا أنحاء القارة، ما يسمح لنا معا بمواجهة التحديات الرئيسية في الزمن الحاضر" مثل الاحتباس الحراري. ورحب الرئيس الفرنسي بوجود "العديد من المستثمرين الآسيويين" في فرنسا وبالتبادلات الثقافية بين بلاده وآسيا، لا سيما مع الصين وكوريا الجنوبية.

المصدر: د ب أ
فرنسا
إيمانويل ماكرون
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