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ألمانيا : 100 مليار يورو غير كافية للجيش

ألمانيا : 100 مليار يورو غير كافية للجيش
28 يناير 2023 09:41

قال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس إن الميزانية المخصصة لتحديث معدات الجيش الألماني والتي تبلغ 100 مليار يورو "غير كافية". وانتقد بيستوريوس، الذي تولى منصبه قبل أسبوع، عدم وجود اتصال بين الجيش والمجتمع، وقال لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن الأمور كانت مختلفة عندما كانت ألمانيا لديها خدمة عسكرية إلزامية، والتي تم إلغاؤها في عام 2011.

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ولم يدع الوزير إلى إعادة فرض التجنيد. وقال بيستوريوس في مقابلة مع الصحيفة نشرت في عدد نهاية الأسبوع "مع كل نظام جديد، لدينا تكاليف صيانة جديدة. لذلك مع كل جهاز جديد، هناك تكاليف تشغيل جديدة وأعلى". وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الميزانية المعتادة البالغة نحو 50 مليار يورو سنويا يمكن أن تبقى كما هي، قال بيستوريوس "أفترض أنها لن تكون كافية". وتبنت الحكومة الألمانية ما يسمى بصندوق خاص لتوفير 100 مليار يورو لتجهيز الجيش بشكل أفضل في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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