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واشنطن تدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

واشنطن تدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران
28 يناير 2023 09:22

 أدانت الولايات المتحدة الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران يوم الجمعة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان صحفي "تدين الولايات المتحدة الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، ونكرّر ما دعا إليه الرئيس (إلهام) علييف لإجراء تحقيق فوري في هذا العنف غير المقبول". وأضاف المتحدث "نتقدم بأحر التعازي لأسر وأحباء من قضوا وجرحوا. إن أي هجوم على الدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية هو أمر مرفوض، ونذكّر حكومة إيران بمسؤوليتها بموجب اتفاقيات جنيف عن حماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران".

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المصدر: د ب أ
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