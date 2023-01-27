لأول مرة.. كندا تعيّن مسؤولا لمكافحة الإسلاموفوبيا
أميرة الغوابي
28 يناير 2023 00:51
عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للمرة الأولى مفوضا لمكافحة ظاهرة الخوف من الإسلام "الإسلاموفوبيا". وقال ترودو، في بيان صادر عن مكتبه في العاصمة الكندية أوتاوا، إن "التنوع يعد فعلا أحد عناصر القوة الكبرى لكندا، لكن بالنسبة للكثير من المسلمين، يعد رهاب الإسلام أمرا مألوفا للغاية وبصورة تفوق الحد". وأضاف "يجب أن نغير ذلك. لا يجب أن يعاني أحد في بلادنا من الكراهية بسبب دينه". وستتولى المنصب، أميرة الغوابي، وهي صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. وقالت الغوابي إنها شرفت باختيارها، بينما قال ترودو إن اختيارها "خطوة مهمة في كفاحنا ضد الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) والكراهية بكل أشكالها". وقالت الغوابي إن استحداث المنصب جاء للتصدي "للواقع المؤلم والدامي حتى للإسلاموفوبيا في هذه البلاد".