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وعود لأوكرانيا بتسلم مئات الدبابات القتالية

دبابة من طراز "ليوبارد"
28 يناير 2023 00:27

قال فاديم أوميلشينكو، سفير أوكرانيا في فرنسا، الجمعة، إن عدة دول وعدت بإرسال ما مجموعه 321 دبابة قتالية متطورة إلى كييف.
وأضاف أوميلشينكو في مقابلة مع قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية "حتى اليوم، أكد عدد من الدول رسميا الموافقة على تسليم 321 دبابة ثقيلة لأوكرانيا".
وأضاف "تختلف شروط التسليم لكل حالة ونحن بحاجة إلى هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن".
ولم يقدم أوميلشينكو تفصيلا لعدد الدبابات لكل دولة.
وقالت عدة دول غربية، في مقدمتها ألمانيا والولايات المتحدة الخميس، إنها سترسل دبابات إلى أوكرانيا.
كما أعلنت كندا وبولندا استعداداهما لفعل الشيء ذاته.

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