مقتل 10 مدنيين بهجومين إرهابيين في الساحل الأفريقي
آثار هجوم إرهابي على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
28 يناير 2023 00:15
أفادت مصادر أمنية ومحلية، الجمعة، بأن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا في هجومين نفذهما إرهابيون في بلدة "داسا" في بوركينا فاسو. هاجمت مجموعتان من الجماعات الإرهابية، في وقت متأخر الخميس، منطقتين في البلدة الواقعة على بعد 140 كيلومترا غرب العاصمة واغادوغو، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا، بحسب ما أفاد أحد السكان. وأكد مصدر أمني وقوع الاعتداءين قائلا إن هناك "حصيلة أولية بنحو 10 ضحايا". وقتل آلاف العسكريين والمدنيين ونزح نحو مليوني شخص منذ عام 2015 في العنف الإرهابي الذي تشهده بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي. وأكد المجلس العسكري الحاكم، الاثنين، أنه أمهل فرنسا شهرا لسحب قواتها العسكرية المنتشرة في البلد والمؤلفة من نحو 400 عنصر. من جهتها، أعلنت فرنسا الخميس استدعاء سفيرها في بوركينا فاسو غداة موافقتها على طلب سحب قواتها من مستعمرتها السابقة.