العراق وفرنسا: تعزيز التعاون الاستراتيجي

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت الحكومة العراقية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الحكومة الفرنسية، موضحة أن الاتفاقية انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.

ولفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز تعاون بلديهما، خصوصاً في قطاع الطاقة، إثر لقاء مساء أمس الأول في باريس جرى خلاله توقيع «اتفاقية الشراكة».

وبعد شهر من مشاركته في مؤتمر إقليمي لدعم العراق، أكد الرئيس الفرنسي استثماره في هذا البلد الذي يرتدي أهمية كبيرة في الشرق الأوسط وقد زاره ماكرون مرّتين منذ وصوله إلى الحكم عام 2017.

وفي ديسمبر الماضي، دعا ماكرون خلال هذا المؤتمر في الأردن، بغداد كي تأخذ مساراً آخر غير «النموذج الذي يمليه الخارج».

وجاء في إعلان مشترك نُشر ليل الخميس الجمعة، أنه خلال مأدبة عشاء في قصر الإليزيه استنكر الرجلان في البدء «الاعتداءات التي تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أياً كان مصدرها».

بحسب الإعلان، تمنى السوداني «تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع»، علماً أنه لم يتمّ الإعلان عن أي تعهّد في هذا الصدد.

وعشية الزيارة، أعرب السوداني عن أمله في «أن يكون هناك تعاون أمني بين البلدين، ولا سيما في مجال التدريب وتطوير القدرات الأمنية العراقية، وكذلك في مجال شراء السلاح».

وعبّر ماكرون والسوداني عن رغبتهما المشتركة في «رفع مستوى التعاون الفرنسي العراقي في مجال الطاقة والنقل».

ويسعى السوداني الذي وصل إلى الحكم منذ ثلاثة أشهر، في جميع الاتجاهات للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي، خصوصاً شبكة الكهرباء المتهالكة وضحية الفساد المستشري في البلاد.