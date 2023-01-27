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مقتل قيادي «داعشي» بعملية إنزال أميركية في الصومال

قوات صومالية عقب مواجهات مع عناصر تابعة لحركة «الشباب» الإرهابية (أ ف ب)
28 يناير 2023 00:48

واشنطن (وكلات) 

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قُتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي عُرّف على أنه بلال السوداني مع «نحو عشرة أفراد» مرتبطين بالتنظيم الإرهابي الأربعاء في عملية إنزال أميركية في الصومال، حسبما أعلنت الإدارة الأميركية أمس.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بيان، إن «السوداني كان مسؤولاً عن تشجيع الوجود المتنامي لتنظيم «داعش» في أفريقيا، وتمويل عملياته في كل أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان».
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إن السوداني، من قاعدته الجبلية في شمال الصومال، قدم ونسق التمويل لفروع تنظيم «داعش» ليس في أفريقيا وحسب، لكن أيضاً لولاية خراسان الذراع العاملة في أفغانستان.
قبل عشر سنوات، أي قبل انضمامه إلى تنظيم «داعش»، شارك السوداني في تجنيد وتدريب مقاتلين لحركة الشباب المتطرفة في الصومال. وأشار المسؤول إلى أن «السوداني كان له دور تنظيمي ومالي رئيسي مع مهارات متخصصة جعلته هدفاً مهماً للجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب».
وذكرت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن هذه العملية التي جرى الإعداد لها منذ «أشهر عدة» لم تسفر عن ضحايا مدنيين أو في صفوف الجيش الأميركي.
وأشارت إلى أن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر للعملية الأسبوع الجاري، بعد التشاور مع كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات.
وقالت المسؤولة الرفيعة التي طلبت عدم كشف اسمها إن الإنزال سبقته «تدريبات مكثفة» للقوات الأميركية في مواقع «شيدت خصيصاً» لتحاكي تضاريس الموقع، حيث نفذت العملية وهو كهف في جبال شمال الصومال. وأضافت: «كنا مستعدين للقبض على السوداني».
وقال مسؤول أميركي ثان إنه «تقرر أن اعتقال الإرهابي هو الخيار الأفضل للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخبارية من العملية» لكن «رد القوات المعادية على العملية أدى إلى مقتله».

الصومال
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لويد أوستن
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