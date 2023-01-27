«الدولة الليبي»: انتهاء فرز قوائم المرشحين للمناصب السيادية

حسن الورفلي (بنغازي)

أنهت لجنة قبول وفرز المرشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية بالمجلس الأعلى للدولة عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب السيادية المنوط بها المتمثلة في ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب مجلس الدولة، في بيان، المرشحين بتسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله.

ويعتبر ملف المناصب السيادية أحد الملفات الرئيسة التي يجري التفاوض بشأنها بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين الذين تقاربت مواقفهم السياسية منذ أكثر من عام، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم سياسي رغم اللقاءات المتكررة التي جرت داخل وخارج ليبيا.

على جانب آخر، وافقت شركة إيني الإيطالية على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي غاز في ليبيا، في أكبر استثمار بقطاع الطاقة الليبي من أكثر من ربع قرن.

ومن المقرر، أن توقع شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، اتفاقاً سيؤدي إلى تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا، وسط توقعات بحضور رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، مراسم التوقيع. بدوره، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أن ليبيا لا تمتلك فائضاً من الغاز لتصديره، ولا تزال في حاجة إليه لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصدير بلاده نحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يومياً، ولا يزال لدى ليبيا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء.

ولفت الوزير عون إلى أن توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على مدى نجاح الشركات المساهمة للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور.

عسكرياً، رحب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد بدور وعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لإظهار الحقائق حول الجرائم والمخالفات التي وقعت مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، جاء ذلك خلال استقباله بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.