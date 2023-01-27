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السيول تجتاح أوكلاند

السيول تجتاح أوكلاند
28 يناير 2023 00:48

سيدني (رويترز) 

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تسببت أمطار غزيرة في حدوث سيول على نطاق واسع بأوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، ما أدى إلى تفعيل خدمات الطوارئ، وأغلقت السيول طرقاً رئيسة مما تسبب في تكدسات مرورية.. وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاند في منشور على تويتر، إن الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة تضررت بسيول هائلة، ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءاً.. ونصحت السكان في المناطق المعرضة للسيول بالاستعداد لإخلاء منازلهم.
وأظهرت مقاطع مصورة على الشبكات الاجتماعية أفراد قوات الدفاع وهم ينقذون العالقين من منازل غمرتها المياه باستخدام الحبال وقوارب الإنقاذ.

أوكلاند
نيوزيلندا
السيول
الأمطار
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