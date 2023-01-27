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7 قتلى بإطلاق نار على كنيس يهودي في القدس

مسعفون في مكان إطلاق النار في القدس
27 يناير 2023 23:18

قُتل سبعة أشخاص بإطلاق نار استهدف، مساء الجمعة، مصلّين في كنيس يهودي في مدينة القدس، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

نفّذ الهجوم من قبل مسلّح "تمّ تحييده"، بحسب ما أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت خدمة الإسعاف إن عشرة أشخاص أصيبوا في عملية إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان "وقع هجوم إرهابي في كنيس يهودي في القدس.. تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع".

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل خمسة أشخاص في الهجوم.

وقع الهجوم في حي نيفي يعقوب (النبي يعقوب) واستهدف كنيساً أثناء صلاة بدء السبت اليهودي.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن المهاجم لقي حتفه رميا بالرصاص.

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المصدر: وكالات
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