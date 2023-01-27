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كوريا الجنوبية تسعى لتطبيع العلاقات مع «الشمالية»

كوريا الجنوبية تسعى لتطبيع العلاقات مع «الشمالية»
28 يناير 2023 00:48

سيؤول (وكالات)

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قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن سيوؤل ستدفع باتجاه «تطبيع» العلاقات بين الكوريتين هذا العام عبر إجراء اتصالات «مباشرة وغير مباشرة» مع كوريا الشمالية.
وفي تقريرها إلى الرئيس يون سيوك-يول حول المهام الرئيسة لعام 2023، وضعت الوزارة المسؤولة عن التعامل مع الشؤون بين الكوريتين 7 أهداف سياسية رئيسة تركز على تحسين العلاقات الفاترة مع كوريا الشمالية وتمهيد الطريق للوحدة.
وقالت الوزارة إن الحكومة تعتزم «السعي للتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع كوريا الشمالية لمحاولة إيجاد فرص لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين»، مضيفة أن الحكومة تخطط لوضع مخطط جديد متوسط وبعيد المدى حول الوحدة، يسمى مبدئياً «مبادرة المستقبل الجديد حول التوحيد».
وقالت الوزارة في وقت سابق إنها ستضغط من أجل رفع الحظر المفروض على وصول الجمهور إلى الإذاعات ووسائل الإعلام والمطبوعات الكورية الشمالية في محاولة لاستعادة «التجانس الوطني» بين الكوريتين.

كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
يون سوك-يول
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